FUJIFILM presenta la nuova INSTAX MINI 12 con tante migliorie

FUJIFILM Europe GmbH ha annunciato il lancio della nuova fotocamera istantanea INSTAX MINI 12. Questo nuovo modello è stato creato prendendo spunto dai migliori modelli della popolare serie INSTAX MINI, ma combinando delle funzionalità avanzate inedite.

Il brand ha voluto continuare a mantenere un design gioioso e divertente in quanto la INSTAX MINI 12 è pensata per diffondere gioia e divertimento. Il mondo della fotografia istantanea non può che sorridere al lancio di questo dispositivo.

Infatti, nonostante il design innovativo e colorato, il device introduce alcune nuove feature fotografiche molto importanti. Rispetto al precedente modello, la fotocamera offre una nuova funzionalità di correzione della parallasse.

Scopri le nuove funzionalità della fotocamera istantanea FUJIFILM INSTAX MINI 12, disponibile dal 16 marzo 2023

Grazie a questa soluzione, è possibile scattare foto più centrare quando si utilizza la modalità Close-Up. In questo modo, si va a ridurre lo spostamento dell’oggetto con una resa finale migliore.

Inoltre, la fotocamera dispone del controllo automatico del flash per aiutare a prevenire immagini sbiadite. FUJIFILM ha modificato anche la struttura dell’obiettivo per rendere ancora più intuitivi i cambi di scena e il passaggio dalla modalità Close-Up/Selfie attraverso una rotazione.

Come dichiarato da Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions, FUJIFILM Europe: “Grazie al design giocoso, alla facilità d’utilizzo e al prezzo accessibile, la serie INSTAX MINI si è confermata negli anni una scelta straordinariamente apprezzata per introdurre gli amanti della fotografia, grandi e piccoli, al divertente mondo delle fotocamere istantanee. MINI 12 porta questa serie al livello successivo con un iconico design bubble, gioioso, creativo e scoppiettante.”

La fotocamera INSTAX MINI 12 è disponibile in cinque diverse colorazioni: Blossom Pink, Mint Green, Clay White, Lilac Purple e Pastel Blue. La commercializzazione inizierà a partire dal 16 marzo 2023 ad un prezzo suggerito di 89,99 euro.