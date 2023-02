Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta come il nuovo cellulare del momento. Il telefono di punta dell’azienda coreana fa già parlare di se per i suoi pregi ma anche per i suoi difetti.

Il Galaxy S23 Ultra è un prodotto esteticamente simile al modello precedente ma con uso di materiali riciclati e sostenibili. Lo schermo da 6,8 pollici e il peso di 233 grammi lo classificano come un dispositivo abbastanza pesante e voluminoso.

I suoi punti di forza sono le strabilianti prestazioni ottenute tramite il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, il reparto fotografico di grande qualità e anche la luminosità dello schermo.

I difetti principali sono invece la ricarica estremamente lenta e il prezzo troppo elevato e non accessibile a tutti. Il costo del dispositivo si aggira intorno ai 1.500 euro.

Test fotografici

A proposito del reparto fotografico, DXoMark è riuscito a testarlo, ottenendo un punteggio complessivo di 140 punti e classificandosi al decimo posto nella classifica globale.

Risultato buono ma non ottimo, come ci si aspettava da questo reparto sempre elogiato.

I risultati dei test hanno dimostrato una buona capacità di scatto tramite la telecamera interna, mentre è emersa la difficoltà nello scattare ottime fotografie quando scarseggia la luminosità, con perdita di dettagli e un basso contrasto.

In generale si tratta comunque di uno smartphone con ottime capacità di cameraphone, e inoltre va considerato che è stata testata solo la fotocamera con la modalità a 12 MP con binning 4:4 e non quella a 50 MP con pixel 2:2, considerata il fiore all’occhiello del dispositivo.