Nel periodo del Mobile World Congress spuntano quasi sempre delle novità che fanno rimanere praticamente tutti a bocca aperta. Una di queste è stata presentata da realme con il suo GT3 che si ricarica a 240W. Tuttavia, la scena se l’è decisamente presa Xiaomi, avendo di fatto superato la prima azienda.

A quanto pare, la casa produttrice cinese ha appena presentato la sua ricarica a ben 300W che consente di ricaricare una batteria da 4100 mAh fino al 100% in soli 5 minuti. È possibile vedere con i vostri occhi questa incredibile novità mediante un video in calce all’articolo. Per raggiungere il 50% ci vogliono poco più di due minuti; la velocità rallenta progressivamente per arrivare infine al 100%.

Xiaomi batte realme e decide di essere la migliore sul mercato per la ricarica rapida

Lo smartphone usato per il test è uno Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ con batteria chiaramente modificata. Ciononostante, nello stesso video, è possibile vedere chiaramente come i 300W siano solo nominali. Di fatto, c’è solo un picco durante il ciclo di ricarica che raggiunge i 290W; il suddetto viene mantenuto solo per pochi istanti per poi tornare a valori “normali” ma ugualmente migliori di ogni altro competitor.

Lo sviluppo del caricabatterie e del battery pack è stato fatto per assicurare standard di sicurezza elevati. Per quanto riguarda il lancio, purtroppo non si sa ancora nulla. Tuttavia, sembra che non ci sarà ancora molto altro tempo da attendere. A breve potremo vedere con i nostri occhi cosa sono capaci di fare i nuovi smartphone di Xiaomi con la loro ricarica super-rapida!