Se sei un appassionato di tecnologia, probabilmente sai cos’è il Mobile World Congress. L’evento, sarà il luogo in cui vengono presentate le ultime tecnologie e i nuovi prodotti delle aziende, una delle quali è Honor. La società presenterà il Magic Vs e la nuovissima serie di punta Magic 5.

Non vedi l’ora di assistere alla nuova serie Magic 5 e Magic Vs al MWC 2023? Mancano pochi giorni all’evento, è tempo di prepararsi per il live streaming. Honor ha fornito ai fan più opzioni per guardare l’evento e mettersi al passo con le ultime uscite. L’evento è previsto per il 27 febbraio 2023 alle 13:30 (CET) da Barcellona, in Spagna.

Honor trasmetterà in streaming l’evento di lancio in diretta sul proprio sito web, che verrà aggiornato con un video in streaming live di YouTube incorporato il 22 febbraio intorno alle 13:00. Il video sarà accessibile solo all’inizio dell’evento, quindi assicurati di impostare un promemoria per seguire tutte le notizie di Honor per il pubblico globale.

Nuova fotocamera e processore

Durante l’evento, Honor svelerà l’attesissima serie Magic5, che include un nuovo smartphone di punta con hardware top di gamma e fotocamere avanzate. La società ha preso sponsorizzato una campagna con uno slogan, “Witness the Magic beyond the Galaxy“, che allude alla competitività del telefono di punta con la serie Samsung Galaxy S23.

I telefoni Magic5 dovrebbero essere un forte contendente per il Galaxy S23 e le funzionalità innovative di Honor potrebbero superare i nuovi modelli Samsung. Almeno secondo quanto speculato da alcuni rapporti che affermano che questa volta la società si è superata.