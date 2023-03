Durante il Mobile World Congress di Barcellona, OnePlus ha annunciato che il suo primo smartphone pieghevole sarà ufficialmente pronto al debutto entro la fine del 2023.

L’azienda, attualmente impegnata nella realizzazione di numerosi dispositivi da proporre nel corso dei prossimi mesi, aveva già anticipato la notizia ma adesso tutto diventa più concreto.

OnePlus: come sarà il suo primo smartphone pieghevole?

Il primo smartphone con display flessibile dell’azienda arriverà entro la fine di quest’anno ma non abbiamo ancora informazioni sulle sue particolarità. L’azienda ha semplicemente affermato che:

“Il nostro primo smartphone pieghevole offrirà l’esclusiva esperienza “fast and smooth”. Deve essere un flagship che non si accontenta, per la sua forma pieghevole in termini di design industriale, tecnologia meccanica e altri aspetti. Vogliamo lanciare un dispositivo che mira ad essere l’esperienza di punta del mercato pieghevole di oggi”.

L’obiettivo dell’azienda sembra essere proprio quello di inserirsi nel settore senza alcun freno, sfidando nomi già affermati e da tempo impegnati nella creazione di smartphone sempre più sofisticati.

È chiaro che, al fine di raggiungere il suo scopo, OnePlus dovrà davvero impegnarsi e mettere a punto un dispositivo che vanti una buona qualità, soprattutto dal punto di vista estetico. L’adozione di meccanismi a cerniera resistenti ma comunque in grado di mantenere intatta la sottigliezza tanto apprezzata dagli utenti sarà fondamentale!

Le precedenti indiscrezioni hanno fatto riferimento alla possibilità che i dispositivi in arrivo siano due, tra questi uno con apertura a conchiglia e un modello Fold, ma in realtà è ancora troppo presto per dirlo.