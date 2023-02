Gli smartphone pieghevoli stanno diventando sempre più popolari e, di conseguenza, saranno sempre più apprezzati e richiesti dagli utenti. Negli ultimi anni, si è assistito ad una crescita di questo mercato, tanto che molti brand hanno deciso di lanciare i propri device foldable. Sicuramente il brand più attivo è Samsung, ma l’azienda coreana sembra intenzionata a sviluppare ulteriormente il mercato.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, il produttore coreano potrebbe ampliare ulteriormente la propria gamma di device foldable presentando altri sei modelli nel corso del 2024. In questo modo sarebbe possibile offrire una scelta completa agli utenti in base alle loro esigenze.

Secondo quanto dichiarato dal leaker RGcloudS su Twitter, la nuova lineup di device foldable sarà così composta. I possibili nuovi dispositivi pieghevoli del prossimo anno prossimo che si affiancheranno ai Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip potrebbero essere:

Galaxy Z Flex,

Galaxy Z Fold Ultra,

Galaxy Z Flip Ultra,

Galaxy Z Tab.

What i know so far, new high ends

•Z Flex

•Z Fold Ultra

•Z Flip Ultra

•Z Tab Future fold

Z Ultra = 4k, samsung

Z = qhd, boe Flip

2k, samsung

fhd, boe Z Flex, tri fold

Z Tab, foldable tablet New mid end

Galaxy K series Removal of S+

New Premium S Better info on 2024+ — RGcloudS (@RGcloudS) February 21, 2023

Secondo quanto dichiarato dal leaker, i modelli Galaxy Z Ultra utilizzeranno un display realizzato dalla divisione preposta di Samsung con risoluzione 4K. Le versioni base invece avranno un pannello QHD prodotto da BOE.

In particolare, Samsung Galaxy Z Flex sarà uno smartphone a triplo piegamento, rappresentando un notevole cambiamento rispetto all’attuale generazione. Grande attenzione è posta anche sul Galaxy Z Tab, il possibile tablet pieghevole che offrirà uno schermo relativamente grande.

Inoltre, non è l’unico cambiamento da parte del brand coreano. L’obiettivo di Samsung è quello di riorganizzare la gamma prodotti influenzando tutte le famiglie di device. Un esempio è la serie Galaxy S che vedrebbe la rimozione del modello Plus. Infine, sembra che Samsung si sta preparando per portare sul mercato una nuova serie di fascia media, chiamata Galaxy K.