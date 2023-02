In occasione della WWDC 2023, che si terrà nel mese di giugno, Apple potrebbe finalmente svelare al pubblico il suo primo visore per la realtà virtuale e aumentata.

Il lancio è stato posticipato più volte ed è molto probabile che l’azienda sia già a lavoro su un secondo dispositivo più economico da proporre come alternativa su larga scala. Nonostante ciò aumentano giorno dopo giorno le indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le peculiarità del dispositivo Apple.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, ad esempio, il visore per la realtà aumenta e virtuale potrà essere utilizzato anche senza il ricorso a un iPhone.

Gurman ritiene che, il visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple potrà essere utilizzato senza dover necessariamente procedere con l’abbinamento a un iPhone. Molto probabilmente sarà sufficiente disporre di un ID Apple, che permetterà di sincronizzare le informazioni e utilizzare il dispositivo.

Stando alle informazioni più recenti, inoltre, Apple potrebbe introdurre una funzione di digitazione del testo In-Air, che permetterà di digitare e scrivere tramite semplici movimenti della mano o degli occhi.

Tenendo conto delle anticipazioni trapelate in rete in tutti questi mesi, Apple dovrebbe davvero stupire tutti con un dispositivo in grado di garantire delle ottime prestazioni ma si tratterà comunque di un visore riservato a una nicchia ben precisa di utenti. Soltanto in un secondo momento il colosso dedicherà un secondo visore AR e VR economico al pubblico di massa.