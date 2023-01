Le previsioni sull’arrivo di un nuovo visore VR e AR prodotto da Apple si fanno sempre più confuse. Sono passati anni dall’emergere delle prime indiscrezioni sulla progettazione di un dispositivo Apple dedicato alla realtà virtuale e aumentata e il 2023 sembra essere l’anno nel quale finalmente avremo la possibilità di conoscere dal vivo quanto prodotto dall’azienda.

Le notizie delle ultime settimane, però, creano un po’ di confusione. Alcune fonti ritengono che entro il mese prossimo saranno già avviate le spedizioni di massa delle lenti da adottare per lo sviluppo del dispositivo che, entro i prossimi mesi, sarà ufficialmente rilasciato. Altre voci, invece, sostengono che sarà necessario attendere ancora prima di poter conoscere dal vivo il visore AR e VR ma che nelle prossime settimane Apple rilascerà una versione molto economica di visore per la realtà aumentata.

Visore Apple: i dispositivi in arrivo potrebbero essere due!

Secondo un rapporto condiviso da DigiTimes, l’azienda Genius Electronic Optical spedirà le prime lenti per il visore AR/VR di Apple già a partire dal prossimo mese così da permettere all’azienda di annunciare il suo dispositivo entro l’autunno 2023. Il colosso potrebbe anche organizzare un evento nel mese di giugno durante il quale presentare e rendere noti tutti i dettagli del suo primo visore.

Dunque, tenendo conto di quanto trapelato, il tanto discusso visore AR/VR dedicato all’utilizzo in ambiti ristretti, dotato di una quantità non indifferente di sensori e fotocamere e dal prezzo a dir poco impressionante, che potrebbe raggiungere i 3000,00 dollari, sarà pronto tra il mese di settembre e ottobre. Non tutte le fonti si trovano però d’accordo!

A offrire un’informazione aggiuntiva sulle volontà dell’azienda è Mark Gurman, il quale sostiene che nei piani di Apple vi è l’intenzione di realizzare un visore AR più economico. Questo dispositivo offrirà prestazioni meno sofisticate e sarà disponibile a un costo di circa 1600,00 dollari ma sarà pronto al lancio soltanto il prossimo anno. Apple, quindi, potrebbe aver posticipato a data da destinarsi la presenza del suo visore AR/VR di fascia alta.

I dubbi sono ancora molti e purtroppo mancano ancora notizie ufficiali tramite le quali poter fare chiarezza. Non ci resta che attendere!