Poco X4 GT è uno dei migliori smartphone del momento, per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo messo sul piatto dall’azienda, che ricordiamo essere una controllata di Xiaomi, proponendo difatti agli utenti performance di ottimo livello, dietro il pagamento di un contributo fortemente ridotto.

Poco X4 GT, la promozione più inaspettata

I migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo spesso sono legati al mondo Xiaomi, Poco o Redmi, ecco quindi che non ci stupiamo nel raccontarvi del bellissimo Poco X4 GT 5G, un terminale di alta qualità, in vendita alla giusta cifra, se considerate che infatti bastano 335 euro per il suo acquisto, contro i 429 euro previsti di listino (-22%). QUESTO è il LINK per acquistarlo.

Il prodotto in questione rappresenta a conti fatti il giusto compromesso su cui fare affidamento nel caso in cui si fosse alla ricerca del meglio, al giusto prezzo, in particolare parliamo di un prodotto con display da 6,6 pollici, un AMOLED con refresh rate fino a 144Hz, processore MediaTek Dimensity 8100, affiancato da una tripla fotocamera posteriore, capitanata da un sensore da 64Mp, una batteria da ben 5080mAh (con ricarica rapida a 67 watt), ma anche una configurazione di base molto ben fornita, pari a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Alle spalle di tutto questo non possono assolutamente mancare la garanzia di 24 mesi, ed anche la classica versione no brand, per aggiornamenti sempre rapidi.