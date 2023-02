Ticwatch E3 è uno smartwatch estremamente completo, un prodotto che vuole concorrere con i mostri sacri del settore, permettendo a tutti i consumatori di accedere ad ottime funzioni generali, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato.

Ticwatch E3 è uno smartphone completo e ben realizzato, a questo prezzo è da pazzi

Spendere solo 129€ per uno smartwatch di marca è possibile, sempre e soltanto grazie ad Amazon, la realtà preferita per i giovani risparmiatori, che ogni giorno possono pensare di affidarsi a soluzioni economiche, e dal rapporto qualità/prezzo conveniente. La campagna promozionale affonda le radici nel Ticwatch E3, un prodotto di qualità assoluta, che parte da un listino di 199 euro, ma che già di base è scontato del 25% per un complessivo di 149 euro, a cui aggiungere altri 20€ di coupon applicabile in pagina, andando difatti a spendere soli 129€ per l’acquisto finale (ACQUISTATELO QUI).

A conti fatti il prodotto in questione è caratterizzato da specifiche tecniche di livello assoluto, ha un processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, un ampio display completamente a colori e touchscreen, tutte le funzionalità di base (tra cui cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno), sistema operativo Android, con NFC per Google Pay e tantissimo altro ancora.

La presenza del coupon lascia intendere che lo sconto è limitato nel tempo, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere rapidamente una decisione in merito all’eventuale acquisto.