CoopVoce propone la sua EVO 150, il prezzo è SHOCK con 150GB

Provare a sottoscrivere in questo momento una promo telefonica mobile può risultare un salto nel vuoto per diverse persone, ma in realtà non lo è. Rispetto al passato c’è la sicurezza di cadere sempre sul velluto, dal momento che tutti i gestori sono finalmente in grado di proporre delle opportunità di altissimo livello e che quasi si equivalgono sotto tutti i punti di vista. Certamente c’è il provider in grado di offrire una qualità migliore in termini di ricezione ma soprattutto in termini di contenuti, ma gli altri al limite ci vanno molto vicini. Le grandi aziende che si occupano proprio delle offerte telefoniche mobili, sanno di poter portare a casa tanti clienti grazie al loro operato. I provider più piccoli, tra cui quelli virtuali nei quali a primeggiare CoopVoce, possono però dire la loro.

Il tutto è molto più semplice proponendo offerte di livello come quelle che sono state viste durante gli ultimi mesi ma anche durante gli ultimi giorni. Anche questa volta dunque ci sarà uno scontro alla base di tutto, il quale vedrà l’uno contro l’altro gestori che qualcuno crede forse erroneamente molto distanti tra loro.

CoopVoce, le migliori offerte sono quelle EVO: la nuova EVO 150 costa solo 8,90 euro al mese con tutto incluso

Quando i gestori virtuali arrivano ad offrire promozioni come la EVO 150 di CoopVoce, ci sono pochi dubbi: potrebbe essere quella buona.

Effettivamente al suo interno il provider mette a disposizione innanzitutto un prezzo da 8,90 € al mese, ma anche minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi. Per quanto concerne Internet invece ecco 150 giga disponibili.