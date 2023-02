CoopVoce ha le offerte che distruggono Vodafone con centinaia di giga qui gratis

Tra tutti i gestori ecco che emergono quelli virtuali ed in particolar modo uno tra questi, ovvero CoopVoce. La nota azienda sta dimostrando di poter stare nel mondo dei grandi provider, soprattutto con le sue offerte che continuamente suscitano l’interesse di nuovi utenti. L’obiettivo è quello di far capire che spendendo poco si può avere il massimo, con una discreta qualità che non manca mai.

CoopVoce supera facilmente le altre aziende confermando la sua EVO 150 con tutto incluso ad un prezzo di soli 8,90 euro al mese

Ricordiamo infatti che CoopVoce è in grado di offrire il massimo della copertura 4G grazie all’appoggio sulla rete del gestore famosissimo in Italia che prende il nome di TIM. Scoprire le offerte piene di ogni contenuto tre giga, minuti per le chiamate ed SMS senza alcun vincolo e costo nascosto, sarà un piacere per gli utenti provenienti da qualsiasi operatore.

Attualmente poi sul sito ufficiale ci sono delle proposte eccezionali che sono stati arricchite ufficialmente da una grande novità, ovvero la conferma della promo che si chiama EVO 150. Tale soluzione suscita quindi l’interesse di tantissime persone visto che offre il massimo dei contenuti sempre allo stesso prezzo e con zero vincoli e zero costi extra da sostenere.

All’interno della promozione mobile in questione, il provider virtuale mette a disposizione minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore, 1000 messaggi da inviare a qualsiasi gestore ma soprattutto 150 giga per connettersi alla rete in 4G. Il prezzo mensile di questa offerta corrisponde a soli 8,90 € al mese e soprattutto per sempre.