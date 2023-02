Con le due partite di questa, la Champions League completata il tabellone di andata degli ottavi di finale. La competizione europea più importante di calcio farà il bis questa sera e settimana prossima con i restanti incontri di andata degli ottavi di finale. Considerato proprio il ritorno della Champions e la lunga maratona della Serie A, molti appassionati cercheranno ancora di affidarsi alla tecnologia dello streaming IPTV.

IPTV, i nuovi rischi per tutti gli utenti

Come nel recente passato, ancora la tecnologia IPTV è in grado di garantire al pubblico un ticket unico che prevede l’accorpamento di eventi ed esclusive da pay tv quali DAZN, Sky ed Amazon Prime Video.

Al netto di quelli che sono prezzi da vero ribasso, però, nelle ultime settimane ed in questo mese di febbraio i controlli contro tutti coloro che si affidano IPTV sono stati e saranno sempre più capillari. Molti canali e molte reti che trasmettevano eventi criptati senza permessi sono stati chiusi in via definitiva ed inoltre sono state ulteriormente inasprite le sanzioni. I trasgressori che si affidano all’IPTV ora rischiano una multa sino a 30mila euro o persino la galera sino ad un massimo di tre anni per i casi di recidiva.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.