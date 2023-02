WindTRE ha una bruttissima sorpresa per gli utenti, aumento in vista

Sono state tantissime le nuove offerte che sono arrivate dalla fine dello scorso anno 2022, le quali hanno approfittato di alcune insorgenze tra gli utenti e i loro attuali gestori per riportare ad alcuni provider i vecchi clienti. Pare che il prossimo periodo non risulterà però particolarmente ideale per tutti gli utenti che appartengono al provider WindTRE.

Per quanto riguarda l’ambito mobile, sembra che il costo del mondo della telefonia attualmente sia pronto a riportare dei cambiamenti importanti che riguarderanno molto da vicino i prezzi delle offerte. Chiaramente il riferimento riguarda tutte quelle promozioni già attive su alcuni numeri.

WindTRE: sta arrivando la nuova rimodulazione che andrà a colpire gli utenti dal prossimo mese di marzo 2023, ecco cosa dovranno affrontare

I clienti che appartengono alla rete mobile per quanto riguarda gli abbonamenti in casa del gestore WindTRE, pare che a breve ci sarà una novità molto sgradevole da accettare. Più precisamente dalla prossima metà del mese di marzo, dovrebbe arrivare perentoriamente una rimodulazione tutta nuova, la quale porterà un aumento del costo mensile delle promozioni. Esattamente come quella entrata in vigore già durante le settimane scorse, anche questa andrà a gravare sul prezzo delle promo.

Sarà poi introdotta anche la cosiddetta clausola ISTAT, con la quale arriverà anche un adeguamento a partire dal prossimo 2024 per i prezzi che variano a seconda dell’inflazione. Tutto ciò è stato reso noto proprio da WindTRE lo scorso 1 febbraio mediante un’informativa nella sezione “Informa“. Si tratterà quindi di modifiche unilaterali del contratto, le quali riceveranno una notifica tramite messaggio.