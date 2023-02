L’operatore arancione WINDTRE ha ufficialmente avviato un progetto al fine di effettuare una vera e propria metamorfosi dei suoi punti vendita. Lo scopo è quello di far sì che questi diventino dei luoghi accoglienti e piacevoli, dove poter conoscere temi riguardanti la digitalizzazione e all’uso responsabile di Internet con interessanti approfondimenti.

Questi luoghi verranno chiamati ReStore, dove gli addetti, dopo aver fatto una formazione specifica, non offriranno solamente delle soluzioni dal punto di vista commerciale e assistenza tecnica, ma saranno dei veri e propri Personal Digital Trainer che esorteranno i clienti a fare sperimentazioni di nuove tecnologie e offrendo supporto e guida all’interno del mondo digital.

WINDTRE, ecco gli ReStore, delle vere e proprie “medicine” per il mondo digitale

I Personal Digital Trainer offriranno quindi rimedi, medicine e vitamine a tutti coloro che hanno problematiche nell’approccio al mondo digitale. Questa iniziativa è stata realizzata in partnership con la Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di rendere distintiva la relazione con il cliente all’interno di un negozio WINDTRE, dove non troverà solamente piani d’abbonamento e tariffe ma “un contesto inclusivo e coinvolgente in cui sviluppare conoscenza tecnologica e cultura digitale”.

“Con il progetto “ReStore” abbiamo voluto creare un DNA comune e un modello di cittadinanza dei nostri addetti che rispecchi i valori di WindTre – spiega il Chief Commercial Officer dell’azienda, Maurizio Sedita. A conferma dell’impegno di vicinanza ai clienti e di responsabilità digitale, abbiamo ripensato il significato dei nostri store, affinché diventino un punto di riferimento per essere informati sui molteplici aspetti della vita online, dalle App più utili alla configurazione degli apparati, dalla sicurezza al benessere personale, il tutto in un’atmosfera completamente rinnovata, studiata per dare alle persone un’esperienza sempre più innovativa grazie al nuovo ruolo che i consulenti di vendita WindTre avranno”.