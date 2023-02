Dare una scusa quando vieni fermato per eccesso di velocità funziona davvero.

Quasi la metà dei conducenti afferma di aver evitato le multe per eccesso di velocità recitando una scusa ad un agente di polizia. Il risultato mostra un aumento rispetto al sondaggio dello scorso anno, quando circa un quarto dei conducenti ha riconosciuto di aver fornito con successo una scusa per non avere la multa.

Un sondaggio condotto su 1.000 conducenti ha rilevato che solo il 12% degli intervistati ha mentito, il che rappresenta un calo significativo rispetto al sondaggio dello scorso anno, quando circa un terzo ha ammesso di aver mentito.

Solo il 25% dei conducenti tra i 18 e i 24 anni ha dichiarato di non aver dato una scusa dopo aver ricevuto una multa per eccesso di velocità.

Le scuse più riuscite

La scusa di maggior successo di quest’anno è un ritornello comune alle fermate del traffico: “Non mi ero reso conto”, ma ce ne sono anche altre: