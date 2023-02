In Italia, il Codice della Strada viene infranto di continuo. Basti pensare che solo nel 2022 le forze di Polizia hanno fermato circa 1.760.129 persone e hanno effettuato un totale di 1.416.162 multe.

Le infrazioni più frequenti sono l’eccesso di velocità, il divieto di sosta, l’utilizzo del cellulare alla guida e la mancanza della cintura di sicurezza.

Alcune di queste infrazioni, oltre al pagamento di una multa molto salata, prevedono anche la decurtazione dei punti della patente per il proprietario dell’auto.

Ogni automobilista, appena entra in possesso della patente, ha un totale di 20 punti in tutto. Per le infrazioni del codice della strada possono essere tolti da 1 a 10 punti. Se i punti vengono azzerati scatta automaticamente il ritiro della patente. Le violazioni che fanno decurtare più punti sono, tra le altre, superare il limite di velocità di 60 km/h e circolare in contromano.

Come evitare di perdere i punti

Se hai preso una multa e ti chiedi se è possibile evitare di perdere i punti della patente la risposta è sì!

Se si effettua un’infrazione i punti devono essere decurtati al conducente e non al proprietario della vettura, se questi non coincidono. Il proprietario dell’auto ha l’obbligo di comunicare, dopo 60 giorni dalla violazione, i dati dell’effettivo trasgressore.

Se non si comunicano i dati dell’effettivo trasgressore, secondo l’articolo 126 bis comma 2, bisogna pagare una seconda multa dal costo di 286 euro. Nel caso in cui venga pagata anche la seconda multa, i punti della patente non vengono più tolti.

Questo ovviamente vale per le infrazioni dove non è possibile stabilire per certo il trasgressore, come nel caso del superamento del limite di velocità.