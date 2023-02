Apple Watch SE di seconda generazione rappresenta il modello di smartwatch più economico di casa Apple, pensato più che altro per gli utenti che non vogliono puntare ai top di gamma, godendo nel contempo delle medesime ottime funzioni garantite dall’ecosistema aziendale.

Ricordatevi dell’incredibile canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, dove potete trovare nuove offerte Amazon, con coupon gratis in esclusiva assoluta, ma per averli sul vostro smartphone dovete collegarvi subito qui.

Apple Watch SE in offerta, il suo prezzo è incredibile

Uno dei migliori smartwatch in commercio è sicuramente il bellissimo Apple Watch SE di seconda generazione, un modello lanciato sul mercato verso Settembre 2022, e caratterizzato da tutta l’attenzione al dettaglio che Apple pone nella realizzazione dei propri prodotti. Le funzioni che gli utenti possono indubbiamente raggiungere non cambiano rispetto al passato, ciò sta a significare che si godrà di misurazioni sul sonno, passi percorsi, distanza, calorie bruciate, percentuale di ossigeno nel sangue o anche misurazione del battito cardiaco, ad aggiungersi alla piena interazione con le notifiche (limitata solo dall’assenza di una tastiera a schermo).

Il modello attualmente in promozione su Amazon ha un diametro di 40millimetri, più precisamente parliamo della variante che prevede la duplice connettività: GPS + cellular, con cinturino Sport e colorazione Mezzanotte. Considerando un listino comunque di circa 357 euro, il prodotto in questione viene proposto a soli 307 euro, con uno sconto effettivo del 14% (per l’ACQUISTO PREMETE QUI).

Ricordiamo essere le condizioni di vendita invariate rispetto al solito, ciò sta a significare che è presente la garanzia di 24 mesi, che è in grado di coprire i singoli difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare.