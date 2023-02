La promozione dell’operatore virtuale 1Mobile è stato esteso fino alla fine di febbraio 2023. La gamma di prezzi di questo operatore prevede piani a partire da 2,50 euro al mese. Anche i servizi di più recente introduzione, come Special 160 e Global 2XPlus, sono ancora attivi.

Tutte le tariffe erano state prorogate fino a ieri, 15 febbraio 2023, dopo una serie di proroghe a gennaio 2023 in concomitanza con l’introduzione dell’offerta Global 2XPlus. La data di scadenza è stata appena spostata al 28 febbraio 2023. Una serie di promozioni è rivolta specificamente ai nuovi utenti e comprende la recente introduzione della Special 160 a 8,99 euro al mese e la gamma Reward a partire da 4,49 euro al mese.

1Mobile ha esteso la sua promozione

Al modico prezzo di 8,99 euro al mese, è possibile ottenere il piano 1Mobile Special 160, che fornisce chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 60 SMS verso tutti i numeri nazionali e 160 Gigabyte di traffico Internet mobile. L’attivazione di un nuovo numero o la portabilità da Vodafone costa 6 euro, mentre il passaggio da un altro operatore è gratuito.

La gamma di premi è suddivisa nei seguenti livelli: Top Reward, Smart Reward Anniversary Edition e Start XPlus Reward. Con 1Mobile Top Reward si ottengono 50 SMS nazionali e 100 GB di traffico dati mensile (che salgono a 120 GB dopo il terzo rinnovo), oltre a tempo di conversazione illimitato verso qualsiasi telefono fisso o mobile nazionale. L’offerta include un nuovo numero e la portabilità al modico prezzo di 5 euro per il primo mese, seguito da 7,99 euro in seguito.

Ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità da Vodafone viene addebitato un costo una tantum di 9,99 euro, ma lo stesso servizio viene fornito gratuitamente ai consumatori che richiedono la portabilità da qualsiasi altro operatore.

Con 1Mobile Smart Reward Anniversary Edition si ottengono 60 GB di traffico dati mensile dopo il terzo rinnovo, 40 SMS verso numeri nazionali e 50 GB di traffico dati mensile. Con questa offerta è possibile ottenere un nuovo numero e mantenere quello vecchio al prezzo basso di 5 euro per i primi due mesi, per un totale di 5 euro al mese.

I costi di attivazione per i nuovi clienti che ottengono un nuovo numero o che effettuano la portabilità da Vodafone sono di 9 euro, mentre i costi di attivazione per la portabilità da tutti gli altri operatori sono pari a zero euro. Infine, a 4,99 euro/mese (ora 4,49 euro/mese dopo il terzo rinnovo), Start XPlus Award di 1Mobile include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti e 20 GB di traffico dati (che salgono a 30 GB dopo il terzo rinnovo).

Per usufruire di questa offerta, è necessario pagare 10 euro per attivare un nuovo numero Vodafone con portabilità, oppure 5 euro per trasferire un numero esistente da un altro operatore.