Vodafone lotta contro TIM con le nuove SILVER da 200GB in 5G

C’è un grande obiettivo ancora una volta da parte di Vodafone: far capire a quelli più piccoli chi è che comanda. Messa su questo piano un po’ spartano, sembra essere questa la situazione che si sta vivendo in questo momento, ovvero dei provider più grandi che hanno voglia di recuperare utenti sottraendoli i provider più piccoli. A dimostrarlo è ancora una volta un’azienda solida e pluripremiata come quella anglosassone.

Vodafone combatte ogni giorno con le sue nuove offerte, questa volta ce ne sono due fino a 200 giga in 5G

Ora come ora scegliere un gestore potrebbe essere motivo di grande risparmio, così come di ottenere grande qualità in termini di chiamata e soprattutto di navigazione sul web. Tutto questo capita soprattutto quando si va su nomi molto blasonati, tra i quali ci sono sempre le stesse aziende che navigano nel settore da anni e anni.

Vodafone è ovviamente una delle migliori aziende in assoluto e lo dimostra ancora una volta con la sua volontà di riportare indietro svariati utenti che hanno abbandonato la nave mesi addietro. Lo scopo sarà quello di offrire loro un buon motivo per scegliere di tornare sui propri passi, come fanno le due nuove offerte che appartengono alla gamma Silver.

La prima delle due offerte riesce a mettere subito in chiaro le cose, offrendo minuti, SMS e giga per navigare sul web. Basta infatti avere a disposizione questa promozione per capire che al suo interno ci sono minuti senza limiti per poter telefonare chiunque, 1000 messaggi perso tutti i numeri e soprattutto 150 giga per navigare sul web usando il 5G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese.

L’altra offerta, quella più interessante, consente di avere sempre minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi ma 200 giga di traffico dati per navigare sul web con il 5G. Il prezzo in questo caso invece è di 9,99 € al mese.