Vodafone eccelle durante questo febbraio 2023, due offerte da 200GB in 5G gratis

Nonostante gli utenti di Vodafone stessero già cercando da tempo di rientrare vista all’eccelsa qualità del gestore, ora è proprio quest’ultimo a volerseli riprendere. Sono attualmente due le proposte che stanno circolando da giorni, anzi da qualche mese, nel mondo della telefonia mobile, piene di contenuti ma soprattutto conveniente dal punto di vista dei prezzi.

L’obiettivo quindi resta sempre lo stesso, ovvero quello di battere la concorrenza sottraendo ad essa degli utenti. Proprio per tale motivazione, ci saranno ancora altre offerte durante i prossimi mesi, le quali non saranno più alte per quanto concerne i prezzi di vendita. In basso tutte le info sulle Silver.

Vodafone sorprende tutti, anche la concorrenza, con le due nuove offerte che portano rispettivamente 150 e 200 giga in 5G

Secondo quanto riportato, stanno facendo scalpore proprio per il loro grande rapporto tra qualità, quantità e convenienza le due nuove offerte di Vodafone appartenenti alla gamma Silver. Entrambe sono molto simili tra loro, dal momento che includono lo stesso numero di messaggi, gli stessi minuti illimitati, seppur cambiando per quanto concerne il prezzo e la quantità di dati Internet.

Entrambe infatti possono garantire ogni mese agli utenti che rientrano minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore sia fisso che mobile e 1000 messaggi da inviare verso tutti.

Per quanto riguarda il resto, la prima delle due offerte riesce ad includere 150 giga per navigare sul web utilizzando il 5G ogni mese per un prezzo di 7,99 €. La seconda offerta invece, la sorella maggiore, include 200 giga per navigare in Internet usando il cinque di ogni mese a 9,99 €.