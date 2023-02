Canone RAI e bollo auto, gli unici escamotage validi per non pagare

Quando si tratta di tasse, gli utenti in Italia farebbero di tutto pur di non pagare. Chiaramente il tutto sarebbe meglio farlo secondo i canoni della legge, magari ricevendo delle esenzioni che spettano. Tutti quelli che non vogliono pagare il bollo auto devono sapere che non è una tassa dovuta da chiunque. La tassa in questione varia da regione a regione e non va pagata da parte di coloro che possiedono veicoli GPL o a metano, almeno per i primi tre anni.

L’esenzione più estesa in assoluto per quanto riguarda questa tassa regionale arriva poi per le automobili elettriche. Il bollo auto viene evitato per almeno cinque anni o per periodi superiori nel momento in cui dovesse essere previsto. Le regioni di Lombardia e Piemonte hanno un esonero totale da questa tassa se in possesso di un’auto elettrica.

Canone Rai e bollo auto tra le tasse più odiate, ecco quali sono i modi legali per non pagare queste due imposte

Per evitare invece di pagare il canone Rai, bisognerebbe togliere da casa propria tutti gli apparecchi in grado di sintonizzarsi ai canali della televisione. Ci sono tanti strumenti online che consentono di seguire ormai tutto, come le TV che hanno dei siti ufficiali per vedere i canali in diretta sul territorio italiano. Il tutto ovviamente tramite rete Internet. Ricordiamo poiché esiste anche l’esenzione per coloro che hanno più di 75 anni di età, o magari per tutti quelli che hanno un reddito che non supera la soglia minima. Per quanto riguarda le persone che superano i 75 anni di età, sono esonerate in modo del tutto legale dall’obbligo di pagamento. Ovviamente bisognerà comunicare il tutto all’agenzia delle entrate.