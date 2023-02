Gli azionisti di Beyond Meat sono stanchi della deludente performance del titolo. Il prezzo del titolo è sceso di oltre il 70% rispetto al suo picco. Sebbene l’aumento dei prezzi possa essere la causa della riduzione delle spese non essenziali, il produttore di carne alternativa ha avuto problemi anche prima che i consumatori iniziassero a ridurre le spese in risposta all’inflazione.

I vegani e i vegetariani costituivano una piccola percentuale della popolazione, quindi il livello di successo dei sostituti della carne di origine vegetale era molto alto. Sconvolgere il settore della carne, che vale mille miliardi di dollari, era sicuramente un’impresa ardua, nonostante il suo fascino per gli ambientalisti e i sostenitori dei diritti degli animali.

Beyond Meat, il titolo azionario è in netto calo

Le vendite nei supermercati, nei ristoranti e in altri esercizi di ristorazione sono diminuite drasticamente, contribuendo a un calo del 22% dei ricavi nel terzo trimestre. Bloomberg ha recentemente riportato che i dati IRI mostrano che le vendite di carne vegetale nei negozi di alimentari sono diminuite del 14% nelle 52 settimane terminate il 4 dicembre, mentre le vendite nei ristoranti sono diminuite del 9% alla fine di novembre. L’articolo sosteneva che i sostituti vegetariani e vegani della carne erano “semplicemente un’altra moda” che si sarebbe presto estinta.

La perdita lorda del terzo trimestre dell’azienda è stata di 14,8 milioni di dollari, rispetto a un utile di 23 milioni di dollari dell’anno precedente. D’altra parte, le perdite operative sono salite a 90 milioni di dollari da 54 milioni e le perdite nette hanno raggiunto i 102 milioni di dollari, praticamente il doppio. Le perdite prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento, rettificate per l’inflazione, sono aumentate a 74 milioni di dollari da 37 milioni di dollari.

Sembra che non ci sia modo di invertire la tendenza al ribasso di Beyond Meat, dal momento che sempre meno consumatori acquistano gli hamburger e gli altri prodotti a base di carne finta nei supermercati e che le grandi catene di ristoranti stanno diminuendo la loro domanda di hamburger, salsicce e offerte di pollo alternative di Beyond Meat.

Questa è una cattiva notizia per il prezzo delle azioni di Beyond Meat. Il prezzo delle sue azioni è sceso dell’81% nel 2022, ha licenziato il 16% dei suoi dipendenti e prevede un fatturato di 400-425 milioni di dollari per l’intero anno, con un calo del 14% rispetto all’anno precedente.