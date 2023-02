android-auto-potete-scaricare-finalmente-la-versione-aggiornata

La riprogettazione di Android Auto è stata un processo lungo. Gli utenti hanno aspettato a lungo per poter mettere le mani su questa interfaccia utente aggiornata e adatta alle auto, trapelata nel settembre 2021 e presentata ufficialmente al Google I/O nel 2020. Questa mattina, al CES 2023, Google ha annunciato che la nuova dashboard di Android Auto è ora disponibile per tutti gli automobilisti, dopo una fase di test durata due mesi.

Sebbene sia in open beta da novembre, il numero di persone che possono iscriversi tramite il Play Store è stato limitato, per cui l’accesso potrebbe essere difficile. Questo rende il cambiamento di oggi, il rinnovamento di Android Auto, ancora più significativo. Un modo più sicuro per andare dove si deve andare, con mappe, musica e comunicazione a portata di mano, grazie a un nuovo layout del cruscotto che fornisce al conducente più informazioni senza dover passare da una pagina all’altra.

Google ha rilasciato anche ulteriori aggiornamenti

Lo stile visivo aggiornato attirerà probabilmente l’attenzione di coloro che non hanno partecipato alla fase di beta testing, ma non si tratta solo di un cambiamento di facciata. L’Assistente invia direttamente ai conducenti raccomandazioni intelligenti, come la risposta alle chiamate perse o la riproduzione di brani musicali ed episodi di podcast consigliati.

Oltre al restyling di Auto, Google sta rilasciando anche una scheda per la riproduzione dei contenuti multimediali. Finalmente avremo un modo per riavvolgere facilmente qualsiasi contenuto multimediale, un’opzione che si attendeva da tempo. Per il momento, solo i Pixel e i telefoni Samsung “più recenti” sono compatibili con la funzione di chiamata vocale di WhatsApp per Auto.

Anche se il tanto atteso aggiornamento di Android Auto (progetto con nome in codice Coolwalk) è stato annunciato al CES, Google non aveva solo questo nella manica per l’industria automobilistica. A dicembre, i Pixel e gli iPhone hanno ottenuto la possibilità di condividere le chiavi digitali dei veicoli e oggi l’azienda ha dichiarato che il servizio sarà reso disponibile per Samsung e Xiaomi entro la fine dell’anno. Le chiavi digitali delle auto sono attualmente disponibili solo per alcuni modelli BMW, ma Google afferma che la situazione cambierà presto.

Quest’anno al CES, Google non si concentra solo sulle automobili. L’azienda ha anche annunciato una collaborazione con Spotify per migliorare l’intelligenza dello streaming multimediale sui dispositivi Android. Alcune piacevoli sorprese per iniziare quello che potrebbe essere un anno entusiasmante per la piattaforma mobile dell’azienda, mentre le maggiori potrebbero essere riservate per l’I/O tra qualche mese.