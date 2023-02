Unieuro, sconti assurdi nel volantino, i prezzi crollano solo oggi

Unieuro nasconde all’interno dell’ultimo volantino veri e propri sconti assurdi, rappresentano la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento nel momento in cui si cerca di poter acquistare un prodotto di livello assoluto, senza mai dover versare cifre eccessivamente elevate.

Il risparmio, ed il rapporto qualità/prezzo favorevole, convince sin da subito, con la disponibilità della campagna sull’intero territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, senza differenze di sorta di alcun tipo, come anche online sul sito ufficiale (dove vi aspetta anche la consegna gratuita).

Unieuro, nuovissime offerte con tanti sconti mai visti

La campagna promozionale di Unieuro, che ricordiamo sarà valida fino al 16 febbraio, si apre con la possibilità di acquistare i nuovissimi Samsung Galaxy S23, in vendita comunque ai prezzi più vicino al listino, senza riduzioni particolari (sono anche appena stati presentati). Appena sotto, nel caso in cui si volesse ugualmente puntare verso il mondo Galaxy, ecco arrivare l’occasione ideale per acquistare un Galaxy S22, pagandolo soli 749 euro, un prezzo complessivamente più che adeguato alla situazione.

In alternativa sono disponibili tantissimi modelli molto più economici, tutti distribuiti ad un prezzo finale di 300 euro, con soluzioni del calibro di Galaxy A33, ma anche realme 10, Redmi Note 10 pro, redmi Note 11 Pro, redmi 10, redmi 9AT, Honor X6, realme C21Y e similari. Tutti questi prodotti sono disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand.