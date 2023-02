Unieuro è pronta a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni e di prodotti scontatissimi, con prezzi letteralmente in caduta libera, e la possibilità di spendere sempre pochissimo.

Le nuove offerte disponibili da Unieuro lasciano tutti a bocca aperta, per essere sicuri di accedere alle medesime promozioni, non dovete fare altro che recarvi in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze territoriali di sorta, oppure anche decidere di affidarvi all’e-commerce, la quale promette la consegna gratuita presso il domicilio, nel caso in cui il valore dell’ordine superasse i 49 euro.

Unieuro, quali sono gli sconti del momento

Con Unieuro gli utenti possono acquistare tantissimi prodotti al giusto prezzo, come ad esempio i top di gamma Samsung della scorsa generazione, data la presentazione dei nuovi Galaxy S23, i quali sono Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita oggi a 999 euro. Non manca l’accenno ai foldable più recenti, sempre dell’azienda sudcoreana, con la possibilità di mettere le mani sul bellissimo Galaxy Z Flip4, in vendita oggi a 899 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino gli utenti possono pensare di acquistare alcuni smartphone Apple, tra cui troviamo Apple iPhone 14 Plus, ma sopratutto il bellissimo iPhone 14, in vendita a soli 899 euro, un prezzo elevato, ma che risulta essere scontato rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Il risparmio da Unieuro prosegue, se volete approfondire la campagna promozionale, ricordatevi di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove troverete ad attendervi i singoli prezzi.