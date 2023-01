L’operatore telefonico TIM propone al momento numerose offerte di rete mobile. In questi giorni, in particolare, sono disponibili all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore tre interessanti offerte di rete mobile della serie TIM Wonder. Sono offerte di tipo operator attack.

TIM, disponibili online tre nuoce offerte della serie TIM Wonder

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico italiano sono disponibili diverse offerte di rete mobile. Tra queste, ci sono anche le offerte della serie TIM Wonder. Come accennato in apertura, si tratta di offerte di tipo operator attack e quindi rivolte principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori.

La prima offerta è TIM Wonder Five. Quest’ultima ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti.

TIM Wonder Six include invece ogni mese ben 100 GB di traffico dati sempre con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro.

L’ultima offerta è poi TIM Wonder ed include 50 GB di traffico dati in 4G e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di 9,99 euro al mese. Tutte è tre le offerte sono rivolte a chi richiede la portabilità da alcuni operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full, Enegan, Plink, China Mobile International (CMLink Italy), Wings Mobile, Ovunque, Elite Mobile, Italia Power.