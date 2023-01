Siamo arrivati quasi alla fine di gennaio eppure il noto operatore telefonico italiano TIM continua a proporre ai propri clienti e non solo svariate offerte di rete mobile. In particolare, per questi ultimi giorni di gennaio sono disponibili diverse offerte, disponibili ad esempio per i soli clienti Under 25 o per i clienti con attiva un’offerta di rete fissa.

TIM, ancora tante offerte mobile da attivare per questi ultimi giorni di gennaio

Per questa fine del mese l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo alcune offerte di rete mobile per diverse tipologie di utenti. Per gli utenti con una età inferiore ai 25 anni c’è l’offerta denominata TIM Young. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese. Nello specifico, offre ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività fino al 5G con una velocità massima fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Oltre a questo, sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

C’è poi l’offerta denominata TIM 5G Power Famiglia. Questa offerta è riservata a tutti gli utenti che hanno anche attiva un’offerta di rete fissa dell’operatore. Grazie alla convergenza, saranno inclusi giga senza limiti con connettività 5G. Sono poi sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro con TIM Unica.

C’è infine l’offerta denominata TIM 5G Power Smart. Questa, in particolare, include ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 5G e anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo questa volta è di 14,99 euro, ma per i nuovi clienti il primo mese è gratuito.