Le novità che riguardano gli aspetti commerciali della tv streaming stanno già attirando l’attenzione di pubblico ed addetti ai lavori in queste prime settimane del nuovo anno. Sono già numerose infatti le modifiche che i giganti del settore hanno previsto ai loro pacchetti, per evitare in un modo o nell’altro, ulteriori aumenti di prezzi per il pubblico. Anche Disney+ ha da poco chiarito la sua posizione.

Disney+ predispone l’arrivo degli annunci commerciali

Le indiscrezioni che arrivano dagli USA dicono che anche il colosso da poco presente nel settore streaming a breve introdurrà le pubblicità sulla piattaforma. Questa modifica degli attuali servizi riguarderà per ora solo il mercato americano, mercato in cui la piattaforma con film e serie tv già occupa una posizione di piena leadership.

Sulla base dei rumors, gli utenti che scelgono di attivare Disney+ negli USA potranno optare per due piani di visioni. Da un lato, i clienti potranno scegliere l’attuale piano Basic al costo di 7,99 dollari al mese, che prevederà però la novità degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra.

Per vivere, invece, un’esperienza senza pubblicità gli utenti dovranno scegliere il Premium ad un costo di 10,99 euro ogni mese, con la condivisione dei contenuti su dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia 4K per la visione di film e serie tv.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.