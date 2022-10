La seconda stagione di Loki è ancora lontana dal debutto ufficiale, previsto nell’estate del 2023, ma ha già raggiunto un traguardo importante. La troupe e il cast hanno terminato le riprese e quindi si può passare alla fase di post produzione.

La conferma arriva direttamente dagli addetti ai lavori su Twitter. Infatti, alcuni membri della troupe hanno voluto celebrare la fine delle riprese con alcune foto pubblicando pochissime immagini sul social network. Nel testo e nelle foto si nota il chiaro riferimento alla seconda stagione di Loki.

Adesso la serie è nelle mani degli esperti degli effetti speciali oltre che dei montatori per confezionare tutte le puntate. Al momento non è chiaro quanto durerà la seconda stagione, ma in base ad alcune recenti dichiarazioni di Tom Hiddleston possiamo provare ad immaginare quali temi saranno affrontati.

L’interprete del Dio dell’Inganno ha dichiarato che la seconda stagione di Loki sarà molto particolare. La Time Variance Authority (TVA) dovrà lottare per mantenere il proprio ruolo nell’universo. Ovviamente per rendere questo possibile dovranno invertire sia il protagonista (interpretato da Tom Hiddleston) che Mobius M. Mobius (interpretato da Owen Wilson).

Sembra confermato anche il ritorno di Gugu Mbatha-Raw che vestirà nuovamente i panni del Giudice Ravonna Renslayer. Nessuna informazioni sulle altre varianti di Loki ma, dato il loro successo, ci attendiamo almeno un cameo.

Le premesse sembrano portare verso una serie complessa con molte ramificazioni, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. Non resta che attendere il primo trailer e, ovviamente, il debutto della serie previsto per l’estate del 2023.