Vodafone distrugge TIM e Iliad con le Silver da 200GB in 5G

Uno dei gestori più interessanti del momento, oltre che tra i più pieni di qualità, è senza ombra di dubbio Vodafone. Attualmente l’obiettivo di questa azienda è quello di mostrare le sue due nuove offerte, le quali dalla loro parte hanno contenuti, qualità ma soprattutto prezzo mensile.

Sarà possibile quindi notare come i gestori in questa particolare fase dell’anno che rappresenta solo l’inizio, abbiano già intentato una vera e propria guerra tra loro. Si tratterà di fare in modo di portare dalla loro parte tanti nuovi utenti ma soprattutto di riprendersi quelli vecchi, i quali hanno cambiato sponda in corso d’opera magari anni addietro. Cosa servirà questa volta per convincerli a tornare indietro? Semplice: delle promozioni piena di contenuti ma soprattutto dei prezzi che non vengono colpiti periodicamente dalle solite e fastidiosissime rimodulazioni.

A dimostrare la grande voglia di vincere di Vodafone è sicuramente l’insieme delle due offerte che fanno capo allo stesso nome, ovvero Silver.

Vodafone spingere sull’acceleratore e lancia le sue due nuove offerte che battono tutti grazie a 150 e 200 giga in 5G

Le offerte sono due e si chiamano entrambe Silver. Ci sono alcune differenze, la prima è quella che riguarda il prezzo mentre la seconda riguarda la quantità di giga disponibili. La prima offerta che parte con minuti ed SMS senza limiti verso tutti arriva ad un massimo di 150 giga in connessione 5G per 7,90 € al mese.

La seconda offerta di Vodafone invece va ben oltre, almeno per quanto riguarda i giga. Ce ne sono addirittura 200 per un prezzo totale mensile di 9,90 €.