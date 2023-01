Vodafone rilancia la sua azione commerciale in questa stagione invernale. Il provider inglese, che non vuole essere da meno rispetto a Iliad o a TIM, prevede una serie di interessanti ricaricabili per i suoi abbonati, a partire dalla sempre vantaggiosa offerta Special 70 Giga.

Vodafone, in inverno torna la promozione 70 Giga

La Special 70 Giga rappresenta oramai una certezza nel panorama del provider inglese. I clienti che si affidano a questa ricaricabile come riferimento per la loro telefonia mobile avranno accesso ad un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet con la velocità del 4G e dove disponibile del 5G.

Per quanto concerne il costo, gli abbonati dovranno pagare solo 7,99 euro per il rinnovo della promozione con un extra una tantum di 10 euro al momento dell’attivazione. Prevista anche la dotazione della SIM e l’attivazione della rete.

Come per le precedenti occasioni low cost, anche con questa ricaricabile il provider inglese prevede per gli utenti la garanzia di costi bloccati durante il primo semestre. Coloro che attivano con Vodafone la Special 70 Giga, quindi, non potranno avere cambi né sulle soglie di consumo né sui costi durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Tutti gli utenti che sono interessati a questa ricaricabile possono richiedere l’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore sul suolo nazionale. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione. Per quest’operazione necessari sino a tre giorni lavorativi.