Elettricità e Gas, esiste un trucco che ti permette di trovare le migliori offerte

I rincari dei prezzi dell’elettricità e del gas stanno spingendo sempre più cittadini italiani a cambiare fornitore. In questo contesto, ci sono sempre più operatori che propongono offerte convenienti, ma non sempre lo sono davvero. Per tale ragione è importante non accettare promozioni a busta chiusa senza prima verificare tutte le condizioni relative ai prezzi, all’andamento e alle possibili variazioni. In questo vi aiutiamo noi.

Elettricità e Gas: il Portale delle Offerte, lo strumento che ti farà risparmiare sulle bollette

Per accompagnare i consumatori verso le migliori offerte di energia elettrica e gas, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha messo a disposizione uno strumento chiamato Portale delle Offerte. Esso è disponibile gratuitamente al seguente indirizzo e non richiede l’inserimento di alcun tipo di dato personale.

Come funziona? Per utilizzare il Portale delle Offerte, è sufficiente selezionare il tipo di promo desiderata (energia elettrica, gas, dual fuel), inserire il CAP della propria fornitura e scegliere il tipo di promozione che si vuole visualizzare (prezzo fisso, prezzo variabile). Dopo aver cliccato sul tasto “avanti”, si dovrà rispondere a un questionario sui propri consumi e abitudini, in modo che il sistema possa fornire una lista delle offerte più adatte alle proprie esigenze.

Inoltre, sul sito di Arera è possibile verificare i propri consumi utilizzando SPID e CIE. In generale, il Portale delle Offerte è uno strumento utile e affidabile per aiutare i consumatori a trovare le migliori offerte per l’elettricità e il gas, e soprattutto è costantemente aggiornato con le ultime offerte disponibili sul mercato.