Vodafone vuole avanzare ancor di più nel campo della telefonia mobile in Italia, andando ad aumentare il suo bacino di pubblico già in questa stagione invernale. Le migliori offerte che il provider inglese propone agli utenti sono quelle legate alla portabilità della rete da altre compagnie.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per l’inizio del 2023

Nel corso di questo mese di gennaio, la migliore proposta messa in campo da Vodafone si conferma la Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere quest’iniziativa avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 100 Giga per la connessione di rete.

Gli utenti che decidono di sottoscrivere quest’iniziativa dovranno pagare una quota mensile pari a 9,99 euro ed anche aggiungere una quota una tantum, il cui costo è pari a 10 euro. All’interno della quota di attivazione della rete è previsto anche il rilascio della classica SIM card.

In una linea di continuità con le altre proposte, anche la Special 100 Giga di Vodafone assicura agli utenti la garanzia di un prezzo bloccato nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Ciò significa che nel primo semestre di abbonamento, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni su costi e su soglie di consumo.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.