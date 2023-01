Nel corso di queste settimane, sono attese una serie di novità per quanto concerne gli sviluppi di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea vuole essere sempre al passo con i rivali e per tale ragione deve accelerare sempre di più con gli sviluppi. Come ovvio, i nuovi upgrade della chat sono legati ai dispositivi di ultima generazione, siano essi iPhone o Android.

WhatsApp, nel 2023 lo stop a tutti questi device

Come ogni anno, anche in questo inizio del 2023, la piattaforma di messaggistica ha eliminato la sua compatibilità con alcuni dispositivi mobili. Per quanto concerne gli Phone, WhatsApp non sarà più disponibile né con iPhone 5 né con gli iPhone 5C. Potranno invece continuare ad utilizzare ul servizio in via limitata coloro che hanno un iPhone 5S. Salvi anche gli iPhone 6.

Diverso, invece, il riscorso che riguarda i dispositivi Android. Come al solito, la piattaforma ha deciso di eliminare la sua compatibilità con quei dispositivi che hanno un sistema operativo oramai obsoleto. In questa circostanza, il servizio non sarà più disponibile per coloro che usano un device con Android 4.0 senza possibilità di effettuare un upgrade. Per fare un esempio pratico, WhatsApp elimina ogni ponte con i Samsung Galaxy S2 e con dispositivi più remoti.

E’ bene ricordare che la compatibilità della chat viene di solito eliminata sui dispositivi di vecchia generazione e su quei dispositivi divenuti obsoleti in termini di prestazioni e tecnologie. Per informazioni aggiuntive, gli utenti possono comunicare direttamente con il supporto di WhatsApp attraverso i relativi canali online della piattaforma.