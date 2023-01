La singolarità tecnologica è un concetto che rappresenta il momento in cui il progresso tecnologico accelererà così rapidamente da sfuggire alla comprensione e al controllo degli esseri umani. Recentemente, una startup italiana di intelligenza artificiale, Translated, ha affermato di sapere quando questo momento arriverà.

Singolarità tecnologica: la tecnologia quando prenderà il sopravvento sull’uomo?

Il CEO di Translated, Marco Trombetti, ha dichiarato in una conferenza a Orlando, in Florida, che poiché il linguaggio è così naturale per gli esseri umani e così difficile da comprendere per le macchine, la capacità delle macchine di raggiungere e superare la capacità umana di tradurre il linguaggio potrebbe far guadagnare all’IA lo status di Intelligenza Generale Artificiale (AGI). Secondo Trombetti, questo momento arriverà entro 7 anni.

La motivazione dietro questa affermazione è che i migliori traduttori umani impiegano in media solo un secondo per modificare una parola, mentre nel 2015 impiegavano circa 3,5 secondi. Le macchine, dal canto loro, stanno diventando sempre più efficienti nel fare questo lavoro.

Tuttavia, è importante sottolineare che misurare il potenziale dei software di traduzione non è un indicatore preciso del raggiungimento della singolarità tecnologica, poiché ci sono molti altri fattori da considerare. Inoltre, alcuni esperti ritengono che l’indipendenza della tecnologia non arriverà così presto come previsto dalla startup.

In ogni caso, non c’è dubbio che l’Intelligenza Artificiale stia facendo progressi notevoli e che ci sia una crescente preoccupazione per i danni che andrà a commettere la sua affermazione nel mondo reale. È quindi importante continuare a tenere sotto controllo lo sviluppo e le implicazioni dell’IA, in modo da essere preparati per qualsiasi eventualità futura.