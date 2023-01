Intelligenza Artificiale, arrivano i case futuristici per pc realizzati dall'AI

Anche se questi design generati dall’IA non sono pratici per essere realizzati nella vita reale, rappresentano comunque un’interessante esplorazione delle possibilità creative offerte dall’IA. Essi mostrano come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per generare forme e design mai visti prima, spingendo i limiti della creatività umana. Vediamo insieme i nuovi case per pc.

Intelligenza Artificiale: un sogno che si realizza

In seguito alla presentazione delle inquietanti immagini horror generate dall’intelligenza artificiale di Midjourney, vogliamo mostrarvi un aspetto diverso dell’Intelligenza Artificiale, dove verranno esposti dei bellissimi case personalizzati per PC. Questi ultimi sono stati “disegnati” dalla stessa “mente”, utilizzando gli input forniti da un utente specifico. Il processo è stato poi condiviso sui social dallo stesso utente, che ha raccontato in dettaglio come è stato possibile ottenere tali risultati con l’aiuto dell’IA. Nel fine settimana, l’utente Hybective ha condiviso su Reddit una galleria che mostra la sua “collezione” di 28 case digitali per PC generati tramite l’Intelligenza Artificiale di Midjourney. Questi design sono decisamente atipici e futuristici, alcuni dei quali presentano forme poco convenzionali e che potrebbero ispirare molti appassionati di PC a creare delle costruzioni simili. I design generati sono tutti di dimensioni Mini ITX, come ammesso dallo stesso utente. Hybective ha dichiarato di essersi ispirato all’Intelligenza Artificiale del robot Wheatley, presente nel gioco Portal, per creare tali prototipi. Ciò spiega anche il motivo per cui alcuni dei case meno convenzionali presentano una forma sferica o un grande “buco” al centro. Inoltre, Hybective ha dichiarato di avere da anni il desiderio di avere un PC sferico. L’utilizzo dell’IA di Midjourney gli ha permesso di realizzarlo attraverso la creazione di design unici e innovativi, ispirati al robot.

In conclusione, l’uso dell’IA in questo modo mostra come l’apprendimento automatico possa essere utilizzato per generare nuove idee e soluzioni per il futuro prossimo.