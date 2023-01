Nelle ultime settimane si è parlato sempre più spesso della prima vettura elettrica di Xiaomi. Il produttore cinese sta lavorando allo sviluppo del proprio veicolo EV che è conosciuto con il nome in codice “Modena“.

Sebbene non ci siano informazioni ufficiali in merito, gli analisti e gli esperti di settore sembrano concordare che la vettura potrebbe arrivare molto presto sul mercato. Alcuni indicano già il 2024 come possibile anno del debutto, questo significa che Xiaomi dovrebbe essere già ad un buon punto dello sviluppo.

A confermare questa tesi ci sono i recenti avvistamenti di una vettura elettrica riconducibile proprio a Xiaomi. Infatti, alla guida di un veicolo di prova c’era Lei Jun, CEO e fondatore dell’azienda.

Il veicolo è stato visto mentre era impegnato in test su strada svolto in condizioni molto particolari. È facile immaginare che il manto stradale fosse particolarmente scivoloso, considerando che la prova si è svolta su una pianura completamente coperta di neve.

Lo sviluppo della prima vettura elettrica di Xiaomi stanno procedendo ed è già tempo per i test su strada con alcuni muletti

Per quanto riguarda il design della prima vettura elettrica di Xiaomi, non è possibile ancora definire quali siano le linee estetiche. Infatti, i muletti di prova sono camuffati da teli che coprono tutte le fiancate oltre alla parte anteriore e posteriore. L’unica sezione scoperta è quella del lunotto anteriore e posteriore per garantire la visibilità al guidatore.

Tuttavia, provando ad immaginare le linee di massima, possiamo affermare che l’auto elettrica di Xiaomi sembra abbastanza simile alla Tesla Model 3. A confermare questa impressione c’è il segmento a cui Xiaomi sta puntando, ossia quello delle berline sportive.

In seguito ai leak, il responsabile della comunicazione di Xiaomi Wang Hua ha dichiarato che il leak in questione riguarda una vettura elettrica fornita da BAIC Mold & Plastic. Inoltre, il design è ancora generico e non è assolutamente quello definitivo.