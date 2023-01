Vodafone distrugge Iliad con le offerte di gennaio e febbraio a 200GB in 5G

Vodafone è chiaramente uno dei gestori più blasonarti in assoluto e con tutta la sua esperienza fortunatamente non ha mollato, riuscendo ad incrementare sempre di più il numero di utenti intorno a sé e lanciando opportunità di altissimo livello anche a prezzi più bassi rispetto al passato.

Si tratterà quindi anche in questo caso di una grande battaglia dal momento che i gestori virtuali stanno aumentando pian piano il loro raggio d’azione. Numerosi seguaci sono stati sottratti infatti alle grandi aziende del mondo della telefonia mobile in Italia. Proprio per tenere banco ancora una volta e dimostrare di avere tutte le credenziali per essere leader incontrastata, Vodafone ha deciso di promuovere due nuove offerte mobili, le quali vengono proposte solo ad alcuni rientranti.

Vodafone: questa volta non si scherza, le nuove offerte Silver hanno tutto al loro interno ed offrono fino a 200GB in 5G

Quando si parla di Vodafone in ambito mobile, non si perde mai del tempo: le sue offerte sono sempre quelle più piene di qualità. Non per caso questo provider è riconosciuto come il migliore in tutto l’ambiente europeo, non solo in Italia. Ora che tutti i gestori hanno proposto nuove offerte, bisognava muoversi.

Per questo motivo è stato necessario alzare le difese e Vodafone lo ha fatto con tutte le sue energie: sono nate proprio per questo motivo due offerte nuove. Si tratta di una nuova gamma, la quale viene creata ex novo per battere tutti e propiziare il rientro di alcuni vecchi utenti.

Le Silver differiscono tra loro per due aspetti: quantità di giga per la connessione ad internet e prezzo mensile. La prima delle due include al suo interno un corrispettivo molto equilibrato fatto di minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e 150 giga di connessione in 5G.

La seconda offerta invece varia offrendo 200 giga in 5G. Il prezzo è diverso: la prima costa solo 7,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 9,99 € al mese.