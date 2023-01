TIM è super, le nuove Wonder con la promo con giga senza limiti distruggono Vodafone

Tutti i provider sono riusciti finalmente a rapprendere le loro energie per contrastare alla grande la concorrenza all’inizio di questo nuovo 2023. Ogni utente sa benissimo che per cambiare provider servirà ben poco, ovvero solo la voglia di accettare l’offerta che verrà proposta. Rispetto al passato non ci sono più tutte quelle difficoltà per la portabilità. Proprio per questo motivo ogni gestore dovrebbe stare maggiormente attento per non perdere i suoi clienti. Tra i gestori più attenti a rubare utenti alla concorrenza ci sono di certo i gestori virtuali. Questo però vengono ancora una volta contrastati dai grandi baluardi che anche in passato hanno dominato le classifiche.

Tra questi si erge soprattutto TIM, gestore che sta facendo girare ancora le sue migliori promozioni proprio come durante il mese scorso. All’interno di queste ci sono proposte che vengono riservate solo ai già clienti con rete fissa in casa, ma le altre due vengono proposte con un’iniziativa winback agli altri clienti.

TIM: spopolano le tre offerte migliori del momento che vengono riservate agli utenti mobili, si arriva fino a giga senza limiti

Il mese scorso è stato un chiaro esempio di come TIM voglia fare per recuperare gran parte del pubblico perduto in passato. Proporre offerte con prezzi molto bassi e tantissimi contenuti è una carta vincente e ancora una volta TIM lo ha dimostrato.

Le prime due offerte, quelle che già a dicembre avevano portato tanti utenti al gestore, continuano ad essere presenti con i prezzi rispettivi di 7,99 e 9,99 € al mese. Le Wonder al loro interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti. Il cambiamento avviene per quanto riguarda la connessione Internet, che nella prima offerta consiste in 70 giga, mentre nella seconda arriva a 100.

Ecco poi anche l’offerta dedicata a coloro che sono già clienti con rete fissa, la quale con 9,99 € al mese offre giga senza limiti in rete 5G.