very-mobile-presenta-la-nuova-offerta-con-zlatan-ibrahimovic

Tutte le reti nazionali stanno trasmettendo un nuovo spot televisivo di Very Mobile. Il testimonial di questo spot è la superstar del calcio Zlatan Ibrahimovic. In questa pubblicità di Very, i consumatori vengono mostrati mentre ballano e fanno coreografie al ritmo di “Very Cool” mentre aspettano in fila di vedere un famoso calciatore svedese. Il momento culminante si verifica quando quest’ultimo personaggio si accorge di essere visto e, per la gioia del pubblico, inizia a cantare un ritornello di Very.

Very Cool 2, prodotto da Alto Verbano e firmato da FCB Partners, è ora nelle mani dei registi Marco Bellone e Giovanni Consonni. È stato presentato anche il piano Unlimited Everything da 7,99 euro al mese offerto da Very, che consiste in chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, sms illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 150 GB di traffico internet 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e upload).

Very Cool 2 è disponibile a 7,99 euro al mese

Possono usufruire della nuova offerta gli utenti che provengono da CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile. Al momento, è possibile già cambiare offerta ed usufruire delle novità visto che la società ha già rilasciato la nuova opzione.

Se siete già utenti di Very Mobile e avete precedentemente attivato un’offerta che costa più di 7,99 euro al mese ma meno di 7,99 euro al mese, avete la possibilità di passare all’offerta Very 7,99 all’interno dell’app selezionando “Cambia offerta” sotto l’opzione “Offerta”.