google-chrome-rilascia-una-nuova-funzione-per-le-estensioni

Un mese dopo aver aggiunto il supporto per Passkey su Chrome, sembra che Google sia vicino a fornire uno degli aggiornamenti più utili visti negli ultimi mesi. Sarà supportata la possibilità di attivare o disattivare le estensioni di Chrome in base a un particolare sito.

Molte estensioni popolari (compresi gli Ad Blocker) offrono già la possibilità di scegliere per quali siti web si desidera che l’estensione sia attiva, quindi questa potrebbe sembrare una funzione superflua. A dire il vero, esistono numerose estensioni che possono essere scaricate attraverso il Chrome Web Store; tuttavia, la maggior parte di esse non dispone di questa funzionalità. Si tratta di un progresso significativo rispetto alla prassi precedente di Chrome, che consentiva di disabilitarle solo in tutto il mondo tramite le impostazioni del browser e non su siti web specifici.

Google Chrome, l’aggiornamento è disponibile

La scoperta è stata pubblicata per la prima volta su Reddit dall’utente Leopeva64-2 e poi è stata ripresa da Bleeping Computer. L’approccio suggerito è semplice: un’icona a forma di puzzle situata nella barra dei collegamenti consente agli utenti di accedere direttamente ai componenti aggiuntivi installati. In futuro, selezionandola si aprirà un cursore che consentirà di attivare o disattivare tutte le estensioni per quello specifico sito web.

È essenziale tenere presente che al momento questa funzionalità è disponibile solo nella versione beta di Chrome. Attualmente è in fase beta e non è chiaro quando sarà disponibile per tutti coloro che utilizzano il browser di Big G. Nonostante ciò, Google Chrome ha smesso di fornire il supporto per Windows 7 e 8.1 all’inizio di gennaio.