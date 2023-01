WhatsApp sta per introdurre una grandissima novità, la possibilità di accedere ad una funzione che molti di noi stavano effettivamente aspettando, nell’ottica comunque di riuscire a condividere più rapidamente dati ed informazioni tra vari device di cui si è in possesso.

Gli aggiornamenti di WhatsApp vengono periodicamente rilasciati da Meta per cercare di ridurre al massimo le distanza dalla rivale più agguerrita, stiamo ovviamente parlando di Telegram, applicazione di messaggistica istantanea che si trova sempre un passo avanti rispetto al suddetto software di proprietà di Facebook.

Oggi le offerte Amazon con codici sconto gratis li trovate solo sul nostro canale Telegram, i prezzi sono irrisori, ma per averli dovete iscrivervi qui.

WhatsApp, l’occasione perfetta con questa funzione

La funzione di cui vi stiamo parlando prevede la possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo o gli allegati, garantendo difatti un importante miglioramento della vita quotidiana per gli utenti che sono soliti voler condividere tra i vari device allegati ed info, senza comunque volersi affidare ad un servizio cloud.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, infatti, basterà inoltrare da notebook o PC le info desiderate, creando una apposita conversazione in WhatsApp, in questo modo sarà possibile accedervi da qualsiasi prodotto, a prescindere dal sistema operativo o altro.

La funzione è già stata implementata ed è completamente gratuita, tutti vi possono accedere indistintamente dall’app mobile o altro, in questo modo non viene richiesta l’installazione di software aggiuntivi, garantendo ugualmente un servizio di qualità. Se non riuscite ad utilizzarla ancora, non dovete fare altro che aggiornare il prima possibile l’applicazione mobile che state utilizzando sul dispositivo mobile.