Samsung, le nuove TV del 2023 includono Oled, Neo Qled e Micro Led Oled

Ma non finisce qui, perché l’azienda ha presentato nuove funzionalità audio per i suoi televisori e soundbar top di gamma per il 2023, per offrire un’esperienza audio immersiva e cinematografica. La funzionalità Sound Remastering utilizza l’intelligenza artificiale per rimasterizzare ogni oggetto sonoro per avere voci chiare, suoni ambientali avvolgenti e un volume perfetto. Samsung offrirà anche la soundbar top di gamma Hw-Q990c con suono a 11.1.4 canali e supporto Dolby Atmos, e la Hw-S800b, ultrasottile con 3.1.2 canali e supporto Dolby Atmos, in soli 40mm di altezza e 38mm di profondità.