Impatto ambientale, per assurdo la tecnologia potrebbe evitare che accada il peggio

La tecnologia e le innovazioni sono viste come fondamentali per affrontare le sfide causate dal cambiamento climatico nei prossimi anni. Questo è quanto emerge da una ricerca di Ericsson basata su domande poste a oltre 15mila persone che usano tecnologie di realtà virtuale e aumentata in 30 paesi nel mondo.

Impatto ambientale, cosa è emerso dalla ricerca?

Il 59% degli utenti intervistati ritiene che la tecnologia sia una chiave per contrastare i problemi legati al clima. L’83% degli intervistati prevede che il mondo raggiungerà, o supererà, il tasso di riscaldamento globale di 1,5°C considerato come limite oltre il quale si verificherebbero eventi meteorologici estremi e conseguenze negative. Il 55% delle persone nelle aree metropolitane ritiene che il cambiamento climatico avrà un impatto negativo sulle loro vite e si aspetta di ricorrere a soluzioni di connettività per contrastarlo.

I trend tecnologici identificati dalla ricerca includono servizi digitali per controllare i costi di cibo, energia e viaggi, connessioni internet affidabili e resilienti, soluzioni idriche più intelligenti e assistenti AI aziendali per pianificare spostamenti e risorse in modo da ridurre al minimo l’impronta di carbonio legata al lavoro.