I rischi climatici sono alti e tutti gli sforzi globali in arrivo per limitare il riscaldamento globale sono in ritardo, ha affermato l’Ing. Majd Fayyad, DSM Strategy and Policy Lead, Consiglio Supremo dell’Energia.

“Ci sono diversi fattori che saranno presi in considerazione per raggiungere lo zero, inclusi gli alloggi, il benessere delle persone e la crescita economica. La buona notizia è che raggiungere l’obiettivo zero offre molte opportunità economiche in termini di crescita dei posti di lavoro e crescita del PIL “, ha affermato.

“Dobbiamo avere una collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, con quest’ultimo leader nell’innovazione, nei finanziamenti e nella tecnologia, mentre il governo deve svolgere un ruolo chiave scegliendo la giusta strategia, nel monitoraggio e nel controllo“, ha affermato Fayyad durante il forum The Journey to Net Zero.

Tante società a supporto

“A Dubai, ne abbiamo parlato molto. Abbiamo adottato misure in linea con l’obiettivo che ci siamo prefissati per i prossimi anni. L’anno scorso, il Consiglio Supremo di Dubai ha emesso una direttiva che si impegna a raggiungere lo zero netto per Dubai entro il 2050“, ha affermato.

Ma per adesso la situazione rimane ancora critica, per questo dobbiamo stare attenti a come ci comportiamo in merito all’ambiente, perché i prossimi anni saranno quelli decisivi.