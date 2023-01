Una promozione ricca di giga e di minuti vi attende in questi giorni da Ho.Mobile, la soluzione ideale per riuscire a godere di un bundle quasi invidiabile, con la quale accedere al massimo, senza spendere poi così tanto.

Per invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, ho.Mobile ha giustamente pensato di mettere a disposizione una buona varietà di promozioni, anche per coloro che ad esempio vogliono richiedere una nuova numerazione, senza portabilità del numero originario. Vediamole assieme.

ho.Mobile, nuove offerte con tantissimi giga e minuti

Gli uscenti da un MVNO, inclusa Iliad, potranno scegliere di avere minuti e SMS illimitati, con 100 giga al mese al prezzo di 6,99 euro, oppure 150 giga ad ogni rinnovo, pagandola soli 7,99 euro. In questo caso la portabilità è obbligatoria, con SIM gratuita e attivazione gratis.

Gli utenti che invece scelgono di attivare una nuova numerazione, potranno fare richiesta dal sito, pagando 9 euro per l’attivazione (SIM gratis), ricevendo in cambio minuti e SMS infiniti, con anche 50 giga a 6,99 euro, oppure 150 giga a 8,99 euro al mese.

Per ultimo, gli uscenti da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, dovranno pagare 9 euro per l’attivazione (a partire da, ma riceveranno gratis la SIM), godendo nel contempo di SMS e minuti illimitati, affiancati da 50 giga a 11,99 euro, oppure da 150 giga a soli 13,99 euro.

Tutte queste promozioni possono essere richieste direttamente dal sito ufficiale, oppure nei negozi dedicati sparsi per il territorio nazionale.