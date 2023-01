L’operatore virtuale Very Mobile lo scorso 16 gennaio 2023 ha lanciato una nuova offerta Voce a meno di 5 euro al mese. Questa nuova offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti che provengono da determinati operatori.

Nell dettaglio, per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile e molti altri. Scopriamo l’offerta.

Very Mobile lancia una nuova offerta Voce

La nuova offerta lanciata comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, accompagnati anche da 1 Giga di traffico dati mensile valido fino in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. In ogni caso, l’attivazione può essere effettuata sia nei punti vendita fisici che direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

Per quanto riguarda invece il costo della nuova SIM ricaricabile, nei punti vendita fisici si pagano 5 euro (salvo eventuali promo), mentre online questo prezzo è gratuito in promozione. Con le offerte Very, sui dispositivi compatibili presenti nella lista ufficiale dell’operatore, i clienti possono usufruire gratuitamente del VoLTE e del nuovo servizio Wi-Fi Calling.

Vi ricordo inoltre che, per tutto il mese di gennaio 2023, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, i nuovi clienti dell’operatore che acquistano alcune offerte in portabilità direttamente online possono ottenere un buono regalo Amazon del valore di 10 euro. Nonostante ciò, con la nuova offerta voce Very 4,99, rivolta anch’essa a questo target di clienti, il buono Amazon in omaggio non viene messo a disposizione.