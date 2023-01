WhatsApp, due trucchi unici per spiare il partner gratis in ogni momento

Secondo quanto riportato sono sempre di più le persone che hanno paura di ritornare indietro nel tempo ed essere pervase dal timore di essere spiate tramite WhatsApp.

L’applicazione di messaggistica più famosa del mondo è stata in grado col tempo di mettere in regola tutto, cancellando tutte quelle applicazioni che prima riuscivano ad intrufolarsi all’interno degli account altrui per scoprire i contenuti di questi ultimi tra chat e roba varia. Ora come ora infatti non è possibile spiare le persone con delle applicazioni terze, le quali sono tutte non funzionanti. Ci sono però ancora dei trucchi che possono consentire una sorta di tracking o magari un vero e proprio spionaggio ma mediante diversi passaggi.

WhatsApp include al suo interno tante funzioni ma i trucchi per spiare le persone sono esterni all’app

Il primo trucco utile corrisponde ad un’applicazione che a quanto pare in tanti già conoscono, la quale è disponibile sul web soprattutto per gli utenti Android. Questa prende il nome di Whats Tracker ed è in grado di monitorare le persone quando entrano o magari quando escono da WhatsApp. Chi utilizza l’applicazione in questione potrà quindi sapere quando la persona o le persone che ha scelto di monitorare entrano precisamente o escono precisamente da WhatsApp. Il tutto verrà notificato direttamente agli utenti sullo smartphone, con la notifica che comparirà sullo schermo e un report a fine giornata.

L’altro trucco che può essere utilizzato è sicuramente quello che comprende WhatsApp Web, applicazione per desktop in grado di sostituire WhatsApp. In questa fattispecie però bisognerà aspettare che la persona da spiare lasci il suo smartphone in custodito, per poi prenderlo ed aprire all’interno del suo WhatsApp nelle impostazioni la voce “dispositivi”. Sul vostro smartphone dovrete poi aprire nella pagina Internet l’applicazione WhatsApp web con il codice QR che una volta scansionare dal telefono della vittima di conferire alla possibilità di avere le sue chat.