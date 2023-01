Hai mai pensato che qualcuno su WhatsApp ti abbia potuto bloccare e tu non ne sapevi assolutamente nulla? Non è una cosa di certo terribile, tuttavia può rivelarsi utile informarsi e cercare di trovare un modo per scoprirlo, potrebbe essere un informazione lieta sia per te che per la tua vita sociale.

In questo articolo parleremo di un trucco che non prevede l’uso di applicazioni terze, bensì mette in campo il tuo spirito di osservazione e qualche suggerimento utile e concreto che probabilmente non conoscevi. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp, come capire se qualcuno ti ha bloccato con questo trucco

Nel caso in cui un profilo ti avesse bloccato, non avrai la possibilità di vedere le informazioni riguardanti la data e l’ora del suo ultimo accesso. In più, non potrai più vedere la sua immagine del profilo. Ogni qualvolta mandi un messaggio a un contatto che ti ha bloccato, apparirà sempre e solamente una spunta. Ciò vuol dire che quel tale messaggio non arriverà mai a destinazione.

Dunque, puoi servirti solamente di questi tre indizi per capire effettivamente se una persona ti ha bloccato o meno su WhatsApp. Inoltre, se questo fosse vero, esiste un trucco per scrivere ad una persona che ti ha bloccato, un metodo poco invasivo per provare a parlare con quest’ultimo e provare a risolvere la situazione.

Inoltre, rimanendo in tema di blocco contatti, l’app di messaggistica ha da poco messo al servizio degli utenti che hanno l’app in versione Beta una funzione che consente loro di bloccare i contatti in maniera ancora più semplice e veloce.